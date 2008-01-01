Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
17 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Московская погода взяла курс на потепление

ИА "Метеоновости" / 09:45 Воскресенье, 17 марта

  Усилиями атлантического циклона погода в столичном регионе берет курс на потепление. Уже накануне, 16 марта, в Москве в 13 часов было около 0 градусов. 17 марта, и вовсе, днем ожидается 3..5 тепла. А на следующей неделе столбики термометров могут приблизиться к отметке +8 градусов. Средняя суточная температура в первой половине следующей недели примерно на 4 градуса будет превышать обычную, и соответствовать началу апреля.

Рекорды, как минимальной, так и максимальной температуры преодолеть погоде не удастся. Так, например, теплый рекорд для 17 марта +11,6 градуса останется за 2015 годом. Сильных осадков синоптики не ждут, поэтому самое большое количество для 17 марта останется в прошлом, это 1949 год, когда выпало 15,6 мм, то есть почти половина от месячного количества.

Теплая весенняя погода продержится в столице почти всю следующую неделю, хотя синоптики не исключают небольшого похолодания ближе к концу месяца. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+1
Вс.
17 мар.
+1
Пн.
18 мар.
+6
Вт.
19 мар.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Лампанг		 -29
Тикси

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Мусома

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100