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Московская погода взяла курс на потепление



ИА "Метеоновости" / 09:45 Воскресенье, 17 марта



Усилиями атлантического циклона погода в столичном регионе берет курс на потепление. Уже накануне, 16 марта, в Москве в 13 часов было около 0 градусов. 17 марта, и вовсе, днем ожидается 3..5 тепла. А на следующей неделе столбики термометров могут приблизиться к отметке +8 градусов. Средняя суточная температура в первой половине следующей недели примерно на 4 градуса будет превышать обычную, и соответствовать началу апреля.



Рекорды, как минимальной, так и максимальной температуры преодолеть погоде не удастся. Так, например, теплый рекорд для 17 марта +11,6 градуса останется за 2015 годом. Сильных осадков синоптики не ждут, поэтому самое большое количество для 17 марта останется в прошлом, это 1949 год, когда выпало 15,6 мм, то есть почти половина от месячного количества.



Теплая весенняя погода продержится в столице почти всю следующую неделю, хотя синоптики не исключают небольшого похолодания ближе к концу месяца. / meteonovosti.ru /



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