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ИА "Метеоновости" / 10:06 Воскресенье, 17 марта



В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ столбик термометра преодолел 0 отметку и температура составила 0.5 градуса, в районе МГУ и Тушино 0.1, в районе ТСХА 0.3, в центре - на Балчуге 0.8 градуса. Ветер юго-восточный в районе ТСХА с порывами до 9 м/с.



Атмосферное давление пониженное 743 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 80%. / meteonovosti.ru /



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