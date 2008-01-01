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На Чукотке штормовой ветер и рекордный мороз



ИА "Метеоновости" / 11:23 Воскресенье, 17 марта



В минувшую субботу восток Чукотского округа находился в тыловой части циклона, чей центр располагался над акваторией Берингова моря, который и отметился продолжительной метелью при ветре до 19 м/с. Запад округа оказался на восточной периферии антициклона, с центром над проливом Дмитрия Лаптева. С ветрами северных направлений на запад Чукотки начал поступать сухой арктический воздух, среднесуточная температура оказалась ниже многолетних значений на 4-5 градусов. Но и этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы в Певеке мороз достиг рекордных значений. 16 марта при ясной погоде столбик термометра опустился до отметки -39 градусов, что и стало новым абсолютным минимумом, прежний рекорд составлял -38.9 градуса и наблюдался в 1971 году.



В начале новой недели циклон с акватории Берингова моря переместится на Чукотское море, углубится, давление в центре понизится с 1000 до 995 гПа. С ним будут связаны снегопады и усиление ветра 15-20 м/с, на арктическом побережье низовая метель и штормовой ветер 20-25 м/с, в течение суток -28..-33. / meteonovosti.ru /



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