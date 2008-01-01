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На юге Якутии ветрено, метели и сильные снегопады



ИА "Метеоновости" / 11:34 Воскресенье, 17 марта



Сегодня над юго-западом Якутии находится циклон, который уже сыпет небольшим снегом. В начале новой недели он переместится на юг республики, охватывая снегопадами новые территории. На западе и юге снег разной интенсивности и продолжительности, днем на юге - сильный, ветер окрепнет в порывах 12-17 м/с, местами поднимая метели, и морозы ослабеют. Ночью на юго-западе и юге около -10 градусов, днем -2..-7, на юге местами до 0 градусов. / meteonovosti.ru /



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