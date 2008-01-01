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ИА "Метеоновости" / 12:33 Воскресенье, 17 марта



Миновал полдень, на большинстве метеостанций города температура повысилась, но не более, чем на градус. На ВДНХ в 12 часов было зафиксировано +1.5 градуса, на Балчуге +1.7, в районе ТСХА +1, в Тушино и в районе МГУ +1.2 градуса. Ветер южный, юго-восточный в районе ТСА и МГУ с порывами до 8 м/с.В районе ТСХА видимость ухудшилась до 6 км.



Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет 744 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 72%. / meteonovosti.ru /



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