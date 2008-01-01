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Вокруг Байкала рекордно тепло



ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 17 марта



Накануне территория вокруг Байкала находилась на западной периферии антициклона. При ясной погоде в сочетании с южным ветром, который поставлял очень теплый воздух, среднесуточная температура превысила климатическую норму на 8-10 градусов. В ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



Большинство рекордных значений температуры зафиксировано в Иркутской области. В Тайшете 16 марта было +13.9, что выше предыдущего рекорда на 3.6 градуса, продержавшегося с далекого военного 1941 года. В Нижнеудинске новый абсолютный максимум +15.7, прежний +10.8 за 1941 год. В Киренске воздух прогревался до +8.2, предыдущий рекорд +7.1 за 1981 год. В Братске температура повышалась до +11.7, тем самым оставлен позади 1938 год со значением +8.2. В Тулуне новый абсолютный максимум для 16 марта теперь составляет +14.6, предыдущий +13.7 и состоялся в 1938 году. В Жигалово столбик термометра добрался до отметки +10.2 прежний рекорд +8.3 наблюдался 11 лет назад. В Инге было +16.4, что выше предыдущего на 2.7 градуса за 2008 год. В Иркутске тоже обновился рекорд температуры: прежний +13.5 состоявшийся в 1902 году, нынешний +13.7 градуса.



В Бурятии тоже были зафиксированы рекордно высокие значения температуры. В баргузине +7.9, предыдущий =5.6 и наблюдался в 1938 году, в Улан-Удэ новый абсолютный максимум +12.7, что выше прежнего на 4 с небольшим градуса за 1968 год, В Кяхта +12.2, предыдущий составлял +10.3 и наблюдался в 2008 году. Рекордное тепло заглянуло и в Забайкальский край. В населенном пункте Красный Чикой было +12.9, что выше предыдущего на два с половиной градуса, наблюдавшегося в 2008 году.



В начале новой недели небольшой волновой циклон, принесет осадки разной интенсивности и продолжительности на территории вокруг Байкала, в Прибайкалье местами сильные снегопады, усилится ветер, местами поднимутся метели и тепло пойдет на убыль. / meteonovosti.ru /



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