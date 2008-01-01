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Новости погоды

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Красноярский край: рекорд, опять рекорд!

ИА "Метеоновости" / 13:11 Воскресенье, 17 марта

  Суббота в Красноярском крае выдалась рекордно теплой, продолжив череду теплых дней. Вот уже который раз подряд температура бьет рекорды на юге края. Список рекордсменов возглавляет Красноярск, где 16 марта вновь обновился рекорд температуры, новый +12.7. Рекордно высокие значения температуры зафиксированы в Богучанах +12, Ачинске +9.8, в Минусинске +15.7, в Оыленье Речке +5.4. В Абакане (Хакасия) столбик термометра остановился у отметки +14, что выше предыдущего на 4 градуса. Не обошлось без рекордов и в Тыве: в Кызыле воздух прогрелся до +9.9 градуса, что выше прежнего почти на 6 градусов. В Тоора-Хема +12.2, предыдущий был +8 и продержался с 1978 года - более 40 лет. / meteonovosti.ru /
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