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Новости погоды

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Рекордное тепло покидает юг Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:20 Воскресенье, 17 марта

  Еще накануне на юге Западной Сибири господствовал очень теплый воздух, среднесуточная температура превышала многолетние значения на 8-10 градусов. И как следствие, в некоторых населенных пунктах были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.

В Новосибирске новый абсолютный максимум температуры 16 марта теперь +5.3, что выше прежнего на градус с небольшим за 1968 год, в Новокузнецке столбик термометра остановился у отметки +8.1. Пополнилась копилка рекордов и в Томской области. В Колпашево +7.8, предыдущий +4 градуса и наблюдался 14 лет тому назад, в Первомайском +7.4 градуса.

В начале новой недели на юге Западной Сибири местами покружит небольшой снег, порывы северо-западного ветра местами достигнут 15 м/с, днем ударит небольшой морозец -2..-7, в Кемеровской области и на востоке Томской мороз окрепнет до -13 градусов, а вот на западе региона еще сохраниться слабая оттепель до +1 градуса. / meteonovosti.ru /
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Вт.
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Гаруя		 -39
Билибино

некомфортное место: Курессааре
комфортное место: Бекабад

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