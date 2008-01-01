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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:38 Понедельник, 18 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на западной периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%. В столичном регионе сохраняется неустойчивая погода, повышенная влажность воздуха, атмосферное давление тоже немного выше нормы. Такая погода характерна для начала весны и каких-либо выраженных негативных влияний она не оказывает.

Увеличение светового дня, даже наоборот, вызывает положительные реакции, повышается активность, улучшается эмоциональный статус, нормализуются вегетативные нарушения.

Серьезные влияния природная перестройка с более частыми колебаниями метеопараметров, оказывают на людей, ослабленных хроническими недугами, перенесших различные сосудистые нарушения или же обострения имеющихся болезней. Весной обостряются и, так называемые, сезонные заболевания. Поэтому необходимо поддержать организм, с профилактической целью принимать и препараты, назначаемые врачом, и использовать средства народной медицины. / meteonovosti.ru /
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