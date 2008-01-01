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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:03 Понедельник, 18 марта

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 7 по 16 марта была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 12 и 16 марта зарегистрированы отдельные слабо возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 17-26 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление геомагнитной активности ожидается 17 и 19 марта. 17 марта - малая магнитная буря. / meteonovosti.ru /
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