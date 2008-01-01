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На Камчатке сильный снег, ветрено и метели



ИА "Метеоновости" / 11:12 Понедельник, 18 марта



Накануне южные районы Камчатского края находились в сфере влияния атмосферного фронта, который и отметился сильным снегом, количеством до 11 мм осадков и ветром в порывах до 22 м/с.



После кратковременного перерыва, с севера Хабаровского края к южным районам Камчатки приблизится очередной циклон. Во вторник он принесет небольшой снег, но он пройдет не везде, в западных районах снег ожидается разной интенсивности и продолжительности. В середине недели циклон окажется у юго-восточного побережья Камчатки, где и ожидаются снегопады, которые будут сопровождаться сильным, до 20 м/с, ветром и метелями. / meteonovosti.ru /



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