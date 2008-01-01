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Рекордное тепло покидает Дальневосточный регион



ИА "Метеоновости" / 11:25 Понедельник, 18 марта



В минувшее воскресенье в Амурской области было очень тепло, среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 8-9 градусов. Причиной тому теплый сектор циклона, центр которого располагался над западом Якутии. В ряде населенных пунктов были обновлены абсолютные максимумы температуры для 17 марта.



Среди рекордсменов Черняево, где температура повышалась до +8.2 градуса, предыдущий +7.9 наблюдался пару лет назад. В Свободном столбик термометра остановился у отметки +8.6, что выше предыдущего на градус почти тридцатилетней давности - 1990 год.



Волна теплого воздуха достигла Сахалина. В Ногликах 17 марта было +3.4 градуса, что выше предыдущего рекорда на 1.6, наблюдавшегося 15 лет тому назад.



Во вторник, в Амурской области, в тыловой части циклона, уходящего в Хабаровский край, начнется вторжение холодного воздуха, которое будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега, местами осадки будут сильные, ветер окрепнет в порывах до 14 м/с, днем около 0 градусов.



На Сахалине снег, сильный ветер 13-18 м/с, днем подморозит до -1..-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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