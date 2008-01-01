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Дожди и тепло торопят московскую весну



ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 18 марта



Весна в Москве с каждым днем все настойчивее заявляет о своих правах, то одарит солнечным теплом, а то брызнет дождями.



Начало новой недели подарит жителям столицы немного солнца, днем воздух прогреется до 5..7 градусов. Но во вторник ситуация изменится, причиной тому циклоны, которые и будут управлять погодой на неделе. Практически каждый день ожидаются осадки разных видов: дожди будут чередоваться с мокрым снегом, а дневное тепло сменится легким ночным морозцем.



Во вторник небо затянут плотные облака, ночью местами заморосит небольшой дождь, в Москве 1..3 тепла, днем дожди станут более интенсивные и будут идти с перерывами при температуре 5..7 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на 5-6 градусов. Тепло и дожди могут значительно уменьшит количество снега в городе.



В середине недели столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, с западным ветром придет более прохладный воздух. При облачной погоде с прояснениями, ночью местами будут перепадать небольшие осадки, в столице подморозит до -1 градуса, в Подмосковье до -4. Днем распогодится, существенных осадков не ожидается, температура останется положительной, в Москве 4..6, по области 1..6 градусов.



В четверг вновь увеличится облачность, местами пройдут небольшие осадки, днем они будут идти с перерывами. В ранние утренние часы в Москве около 0 градусов, по области от -4 до +1, днем в столице 2..4, в Подмосковье от -1 до +4 градусов.



В последний рабочий день недели сохранится облачная погода, местами с небольшими осадками, днем в виде дождя. Температура ночью существенно не изменится, а днем она повысится до 2..7 градусов. Среднесуточная температура ожидается вше многолетних значений на 2-2,5 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с.



Весна медленно, но уверенно отвоевывает территории у зимы: в городе снега поубавилось. В начале недели на ВННХ высота снежного покрова составляла 20 см, на Балчуге 6, в Тушино еще 30 см, в Новой Москве до 35 см. За неделю снега в Москве поубавится, но сойдет он лишь в центре. / meteonovosti.ru /



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