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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:48 Понедельник, 18 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5,4..+6,3 градуса; Северном +5,3..+6,7 градуса, Северо-восточном +4,9..+6,0 градуса, Восточном +4,9..+5,3 градуса, Юго-восточном +4,6..+5,9 градуса, Южном +4,5..+5,5 градуса, Юго-западном +4,5..+5,5 градуса, Западном +4,4..+6,4 градуса, Северо-западном +5,3..+6,2градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +5,0..+5,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +2,8..+5,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+7
Вт.
19 мар.
+7
Ср.
20 мар.
+6
Чт.
21 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Гаруя		 -38
Оймякон

некомфортное место: Ню-Олесунн
комфортное место: Джейкобабад

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