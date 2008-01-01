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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:48 Понедельник, 18 марта



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5,4..+6,3 градуса; Северном +5,3..+6,7 градуса, Северо-восточном +4,9..+6,0 градуса, Восточном +4,9..+5,3 градуса, Юго-восточном +4,6..+5,9 градуса, Южном +4,5..+5,5 градуса, Юго-западном +4,5..+5,5 градуса, Западном +4,4..+6,4 градуса, Северо-западном +5,3..+6,2градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +5,0..+5,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +2,8..+5,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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