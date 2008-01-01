Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
18 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Вокруг Байкала еще рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 18 марта

  Тепло, оккупировавшее территорию вокруг Байкала, не торопится уходить. Вот и минувший день вновь преподнес сюрпризы рекордно высоких температур. Средние за сутки значения превысили климатическую норму на 10-12 градусов.

По числу рекордов лидируют Иркутская область и Бурятия. В Иркутской области рекордсменами стали Жигалово, где температура повышалась до 7.8, что выше предыдущего на 1.2 градуса, наблюдавшегося в 1993 году, в Балаганске +6.9, прежний рекорд +5.6 остался в далеком военном году, 1941. В Иркутске опять обновились инструментальные наблюдения за погодой, 17 марта было 10.5, что выше предыдущего менее, чем на градус, зафиксированного в 1887 году. В Инге, уже который день подряд температура бьет рекорды, новый абсолютный максимум +10.5 градуса.

Не отстает и республика Бурятия. В Баргузине +10.0, предыдущий рекорд +6.9 остался в 1990 году. В столице республики - Улан-Удэ - тоже обновился абсолютный максимум, новый +14.1, прежний +10.7 почти тридцатилетней давности. Не отстает и Кяхта, где новый рекорд температуры теперь +13.5, предыдущий 11.1 остался в 1989 году.

Обновились рекорды и в Забайкальском крае. В Могоче новый абсолютный максимум температуры для 17 марта теперь +7.8, в Сретенске +10, в Нерчинском заводе +9.9, в Красном Чиколе +14.2. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+7
Вт.
19 мар.
+7
Ср.
20 мар.
+6
Чт.
21 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Гаруя		 -38
Оймякон

некомфортное место: Ню-Олесунн
комфортное место: Джейкобабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100