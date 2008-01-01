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Вокруг Байкала еще рекордно тепло



ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 18 марта



Тепло, оккупировавшее территорию вокруг Байкала, не торопится уходить. Вот и минувший день вновь преподнес сюрпризы рекордно высоких температур. Средние за сутки значения превысили климатическую норму на 10-12 градусов.



По числу рекордов лидируют Иркутская область и Бурятия. В Иркутской области рекордсменами стали Жигалово, где температура повышалась до 7.8, что выше предыдущего на 1.2 градуса, наблюдавшегося в 1993 году, в Балаганске +6.9, прежний рекорд +5.6 остался в далеком военном году, 1941. В Иркутске опять обновились инструментальные наблюдения за погодой, 17 марта было 10.5, что выше предыдущего менее, чем на градус, зафиксированного в 1887 году. В Инге, уже который день подряд температура бьет рекорды, новый абсолютный максимум +10.5 градуса.



Не отстает и республика Бурятия. В Баргузине +10.0, предыдущий рекорд +6.9 остался в 1990 году. В столице республики - Улан-Удэ - тоже обновился абсолютный максимум, новый +14.1, прежний +10.7 почти тридцатилетней давности. Не отстает и Кяхта, где новый рекорд температуры теперь +13.5, предыдущий 11.1 остался в 1989 году.



Обновились рекорды и в Забайкальском крае. В Могоче новый абсолютный максимум температуры для 17 марта теперь +7.8, в Сретенске +10, в Нерчинском заводе +9.9, в Красном Чиколе +14.2. / meteonovosti.ru /



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