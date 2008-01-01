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Новости погоды
Красноярский край: на севере снег и метели, на юге тепло
ИА "Метеоновости" / 13:25 Понедельник, 18 марта
Антициклон, раскинувшийся над Сибирью, опекает большинство районов. И в зависимости от того какой стороной он повернется, одарит либо рекордным теплом, либо морозом.
Среди обласканных теплом, остаются южные районы Красноярского края, где среднесуточная температура воздуха накануне превышала 8-10, а местами и более, многолетние значения.
17 марта в очередной раз были обновлены абсолютные максимумы. В Северо-Енисейске воздух прогревался до +2.6, что выше предыдущего рекорда лишь на 0.2 градуса за 2005 год. В Кызыле - столице Тывы - +12.1, предыдущий +3.2 градуса остался в 1990 г.
В это же самое время циклоны вынуждены огибать неодолимую для них преграду - антициклон, по западу, югу и северу. Вот и очередной североатлантический атмосферный вихрь штурмует запад и север Красноярского края. Главные неприятности циклон припас на вторую половину недели. На Туруханский район он обрушится снегом, мокрым снегом, местами сильным, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, разыграются метели. Влияние циклона скажется и на юге Таймыра, где ожидаются снегопады, местами сильные, метели при ветре 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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