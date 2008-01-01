Новости погоды
В Бурятии нарастает степень пожарной опасности
ИА "Метеоновости" / 13:41 Понедельник, 18 марта
Антициклон, раскинувшийся над Сибирью, дотянулся своим отрогом до Забайкалья, где и установилась аномально теплая погода. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 8-10, а местами и на 12 градусов. В течение нескольких дней фиксируются рекордно высокие температуры. Но у такой погоды есть существенный недостаток: отсутствие осадков. При таком сочетании в Бурятии уже начались пожары, которые пока охватили не большие территории.
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Если ситуация не изменится, то в республике будет нарастать степень пожарной опасности, на данный момент она средняя.
По предварительным прогнозам, в предстоящие пару дней, в Бурятии местами может пройти лишь небольшой снег. / meteonovosti.ru /