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Новости погоды
На Сахалине новый рекорд температуры
ИА "Метеоновости" / 14:15 Понедельник, 18 марта
Сегодня в Южно-Сахалинске выдался очень теплый день, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 6-8 градусов. И в Южно-Сахалинске обновился рекорд максимальной температуры 18 марта. Новый составляет +7.2, что выше предыдущего на 0.7 градуса почти тридцатилетней давности (1990 г.). / meteonovosti.ru /
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