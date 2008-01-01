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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:13 Вторник, 19 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атлантического циклона с атмосферными фронтами. При облачной погоде пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер юго-западный, по скорости 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Многие метеозависимые люди при такой неустойчивой погоде будут испытывать заметное недомогание из-за колебаний основных метеопараметров. Недомогание могут испытывать люди с сердечно-сосудистыми нарушениями. У них возможны головные и сердечные боли, и даже сосудистые кризы. Из-за повышенной влажности воздуха заметное ухудшение вероятно у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочной системы. Такая погода неблагоприятна и для людей с хронической усталостью, ослабленных продолжительными заболеваниями. Однако, увеличение светового дня повышают активность, улучшают настроение, организм меняет ритм в сторону активации, что положительно влияет на психологический статус. Сезонная профилактика с использованием медикаментов, физических упражнений и других методов реабилитации, рекомендованных врачом, помогут снизить погодообусловленные обострения. / meteonovosti.ru /



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