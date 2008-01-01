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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:45 Вторник, 19 марта

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 8 по 17 марта была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 16 и 17 марта зарегистрированы отдельные возмущенные периоды. 17 марта зафиксирована малая магнитная буря.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 18-27 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление геомагнитной активности ожидается 19-20 марта. / meteonovosti.ru /
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