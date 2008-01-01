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Юг Дальнего Востока во власти циклона



ИА "Метеоновости" / 10:02 Вторник, 19 марта



Активный волновой циклон накрыл ненастной зоной крайний юг Дальнего Востока. Смещаясь в западно-восточном направлении в понедельник циклон кружил над Амурской областью. В передней части циклона, во власти теплого атмосферного фронта, оказались центральные и южные районы Хабаровского края. Здесь прошел сильный снег, количеством до 11 мм. Но еще более интенсивными осадки были на Сахалине. Они шли в виде снега и мокрого снега пополнив копилку осадков на 17 мм, при этом порывы ветра достигали 28 м/с.



Сегодня циклон переберется на акваторию Охотского моря. Но атмосферные фронты, с ним связанные, и во вторник, и в среду продолжат портить погоду в регионе. В Амурской области и Хабаровском крае сохранится сильный снег, метель, ветер до 18 м/с. В Приморском крае сильные осадки в виде снега и мокрого снега. На Курилах и Сахалине также сильный снег, метель, ветер штормовой силы.



В последующие дни циклон приблизится к Камчатскому краю. Но в южных районах региона на волне атмосферного фронта образуется новый вихрь, который сохранит неустойчивость в погоде. / meteonovosti.ru /



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