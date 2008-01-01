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В Северном полушарии начинается астрономическая весна

ИА "Метеоновости" / 10:57 Вторник, 19 марта

  По всемирному времени (в других часовых поясах эти даты могут отличаться на сутки) в Северном полушарии весеннее равноденствие в 2019 году происзойдет 20 марта, когда Солнце перехойдет из южного полушария в северное.

В дни равноденствия на всей поверхности Земли (исключая районы земных полюсов) день равен ночи. В дни равноденствия Солнце восходит точно на востоке (несколько севернее востока) и заходит точно на западе (несколько севернее запада).

В период, когда день длиннее ночи, приблизительно от весеннего до осеннего равноденствия, Солнце восходит севернее востока и заходит севернее запада (строго говоря, этот период начинается незадолго до весеннего равноденствия и оканчивается вскоре после осеннего равноденствия).

Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом одноимённых времён года. Промежуток между двумя одноимёнными равноденствиями называется тропическим годом, который и принят для измерения времени. Тропический год составляет приблизительно 365,2422 солнечных суток, поэтому равноденствие приходится на разное время суток, передвигаясь вперёд каждый раз почти на 6 часов

Современный григорианский календарь сконструирован таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе равноденствия выпадали на одни и те же даты. Однако небольшие колебания дат равноденствий имеют место. Самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние ≈ на годы перед високосными.

За время существования григорианского календаря рекордно ранние весенние равноденствия случились в 1696 году: 19 марта 15 ч 5 м; а самые поздние в 1903 году: 21 марта 19 ч 15 м.

В ближайшие 100 лет самые ранние равноденствия будут в 2096 году: 19 марта 14 ч 7 м ; а самые поздние в 2103 году 21 марта 6 ч 27 м .

По замыслу создателей григорианского календаря "официальной" датой весеннего равноденствия считается 21 марта (буквально "12 день до апрельских календ").

Последний раз в XXI веке весеннее равноденствие выпадало на 21 марта в 2007 году, впоследствии в этом веке будет выпадать на 20 марта или даже на 19 марта. / meteonovosti.ru /
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