

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Северном полушарии начинается астрономическая весна



ИА "Метеоновости" / 10:57 Вторник, 19 марта







В дни равноденствия на всей поверхности Земли (исключая районы земных полюсов) день равен ночи. В дни равноденствия Солнце восходит точно на востоке (несколько севернее востока) и заходит точно на западе (несколько севернее запада).



В период, когда день длиннее ночи, приблизительно от весеннего до осеннего равноденствия, Солнце восходит севернее востока и заходит севернее запада (строго говоря, этот период начинается незадолго до весеннего равноденствия и оканчивается вскоре после осеннего равноденствия).



Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом одноимённых времён года. Промежуток между двумя одноимёнными равноденствиями называется тропическим годом, который и принят для измерения времени. Тропический год составляет приблизительно 365,2422 солнечных суток, поэтому равноденствие приходится на разное время суток, передвигаясь вперёд каждый раз почти на 6 часов



Современный григорианский календарь сконструирован таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе равноденствия выпадали на одни и те же даты. Однако небольшие колебания дат равноденствий имеют место. Самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние ≈ на годы перед високосными.



За время существования григорианского календаря рекордно ранние весенние равноденствия случились в 1696 году: 19 марта 15 ч 5 м; а самые поздние в 1903 году: 21 марта 19 ч 15 м.



В ближайшие 100 лет самые ранние равноденствия будут в 2096 году: 19 марта 14 ч 7 м ; а самые поздние в 2103 году 21 марта 6 ч 27 м .



По замыслу создателей григорианского календаря "официальной" датой весеннего равноденствия считается 21 марта (буквально "12 день до апрельских календ").



Последний раз в XXI веке весеннее равноденствие выпадало на 21 марта в 2007 году, впоследствии в этом веке будет выпадать на 20 марта или даже на 19 марта. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



