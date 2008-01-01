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Новости погоды
18 марта в Москве стало самым теплым днем года!
ИА "Метеоновости" / 11:47 Вторник, 19 марта
Минувший понедельник в Москве оказался самым теплым не только в марте, но и самым теплым днем с начала года. Температура воздуха на опорной метеостанции города, ВДНХ, повысилась до +7.2 градусов. Еще теплее в понедельник было в центре столицы, в районе Балчуга температура повысилась до +8.2 градусов.
В Московской области таких высоких температур не наблюдалось. Теплее всего было в Долгопрудном, +6.9 градусов, а холоднее - в Черустях +3.2 градуса. / meteonovosti.ru /
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