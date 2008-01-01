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Новости погоды

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Весна спешит в Сибирь

ИА "Метеоновости" / 12:04 Вторник, 19 марта

  С середины февраля погода на сибирских просторах заторопила весну. В южных районах Сибири после тридцати- и даже сорокаградусных морозов резко потеплело. Ночью потеплело до небольших отрицательных значений температуры, а днем температура повышалась до 1:6 градусов. Но, несмотря на преждевременное тепло, в среднем месяц на юге Сибири оказался холодным. Погода марта решила исправить эту несправедливость, и уже с первых дней становилось все теплее. В середине марта среднесуточная температура превысила средние многолетние значения на 10-13 градусов, а в дневные часы ее максимальное значение легко преодолевало отметку в +10 градусов.

В начале наступившей недели погода взяла тайм-аут и проявила себя умеренностью. Морозы в ночные часы усилились до -5:-10 градусов, да и днем температура осталась отрицательной. Но, "одумалась" погода ненадолго. Уже в середине недели на сибирские просторы вновь начнет поступать теплый воздух. В большей степени это коснется северных районов, где среднесуточная температура ожидается на 8-10 градусов, а в южных районах величина положительной аномалии предполагается 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /
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