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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:33 Вторник, 19 марта



В 12 часов в Москве облачная погода, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4,4..+5,0 градуса; Северном +3,5..+4,4 градуса, Северо-восточном +3,3..+4,8 градуса, Восточном +3,4..+4,3 градуса, Юго-восточном +2,3..+4,0 градуса, Южном +3,2..+4,2 градуса, Юго-западном +2,9..+4,2 градуса, Западном +2,7..+4,2 градуса, Северо-западном +3,1..+3,9 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха +3,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха +2,6..+3,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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