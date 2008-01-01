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Аномальное тепло России



ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 19 марта



Не по сезону теплая погода установилась в текущие дни на арктическом побережье Западной Сибири, а также в Забайкальском крае, юге Амурской области, Хабаровского края и в Приморье Среднесуточная температура за прошедшие сутки в этих районах на 10-12 градусов превысила норму. При этом не обошлось без рекордов. Они были установлены в большинстве населенных пунктов, но самыми известными являются следующие: в Советской Гавани, городе Хабаровского края, расположенном на берегу Татарского пролива, максимальная температура составила +9.1 (предыдущий рекорд +7.9 отмечался в 1954 году), в Хабаровске новый максимум +12.3 (предыдущий +10.4 отмечался в 1959 году), в Дальнереченске (Приморский край) температура повысилась до +13 градусов (предыдущий рекорд 2008 года составлял +12.9 градусов). Но самая высокая температура отмечалась в поселке Борзя, что в Забайкальском крае, здесь температура повысилась до +19.6, что почти на 7 градусов выше рекорда, удерживающегося с 1938 года.



В ближайшие дни на юге Дальнего Востока похолодает: в Забайкальском крае температура приблизится к норме, а на юге Хабаровского края и в Приморье будет даже ниже средних многолетних значений на 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /



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