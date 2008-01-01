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Новости погоды
Снега в России еще много
ИА "Метеоновости" / 13:37 Вторник, 19 марта
Несмотря на то, что за минувшие мартовские дни в большинстве районов России температура воздуха значительно превысила норму, высота сугробов остается довольно высокой.
На европейской территории снега нет южнее пятидесятой параллели, а также в Калининградской области, юге Псковской области и на юго-западе Черноземья. На остальной территории снег лежит, а его наибольшая высота наблюдается в районе Воркуты, до 134 см.
В Москве, по данным ВДНХ, на сегодняшний день, высота сугробов уменьшилась до 16 см. А наибольшие они в районе Тушино, 25 см.
На азиатской территории снега нет лишь на крайнем юге Сибири и Дальнего Востока. А сугробы более метра, до 144 см, традиционно сохраняются в континентальных районах Камчатского края. / meteonovosti.ru /
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