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Снега в России еще много



ИА "Метеоновости" / 13:37 Вторник, 19 марта



Несмотря на то, что за минувшие мартовские дни в большинстве районов России температура воздуха значительно превысила норму, высота сугробов остается довольно высокой.



На европейской территории снега нет южнее пятидесятой параллели, а также в Калининградской области, юге Псковской области и на юго-западе Черноземья. На остальной территории снег лежит, а его наибольшая высота наблюдается в районе Воркуты, до 134 см.



В Москве, по данным ВДНХ, на сегодняшний день, высота сугробов уменьшилась до 16 см. А наибольшие они в районе Тушино, 25 см.



На азиатской территории снега нет лишь на крайнем юге Сибири и Дальнего Востока. А сугробы более метра, до 144 см, традиционно сохраняются в континентальных районах Камчатского края. / meteonovosti.ru /



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