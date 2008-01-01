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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:32 Вторник, 19 марта



В 15 часов в Москве облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4,7..+5,3 градуса; Северном +4,2..+5,3 градуса, Северо-восточном +3,8..+5,4 градуса, Восточном +4,0..+4,8 градуса, Юго-восточном +3,3..+4,6 градуса, Южном +3,8..+4,9 градуса, Юго-западном +3,5..+4,7 градуса, Западном +3,5..+5,0 градуса, Северо-западном +3,8..+4,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +4,5 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха +3,3..+4,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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