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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:40 Вторник, 19 марта

  Погоду в столичной области будет определять южная окраина циклона с центром над Финским заливом. Атмосферное давление начнет расти, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +3..+5 градуса, по области +2..+5. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /
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