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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:09 Среда, 20 марта



Активные атмосферные фронты покинули пределы Московского региона, и вслед циклоидальному вихрю с его атмосферными разделами устремится (пусть и не ярко выраженный) гребень антициклона с запада. На небе проявятся просветы, и погода предстоящим днём будет уже по-настоящему весенней.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 20 марта при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до отметок 4..6 градусов - в столице, и до 1..6 -по области. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление повышенное, 753 мм рт ст..



И несмотря на то, что в природе уже ощущается весна, в реальности очень не просто воспринимать позитивно весенние перепады погоды. Чаще появляются боли в суставах, "скачет" артериальное давление и мучают приступы мигрени. Это ответные реакции организма метеозависимых людей на неустойчивые внешние факторы.



Геомагнитный фон в это день прогнозируется с отдельными периодами неустойчивости / meteonovosti.ru /



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