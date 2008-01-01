Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
20 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:09 Среда, 20 марта

  Активные атмосферные фронты покинули пределы Московского региона, и вслед циклоидальному вихрю с его атмосферными разделами устремится (пусть и не ярко выраженный) гребень антициклона с запада. На небе проявятся просветы, и погода предстоящим днём будет уже по-настоящему весенней.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 20 марта при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до отметок 4..6 градусов - в столице, и до 1..6 -по области. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление повышенное, 753 мм рт ст..

И несмотря на то, что в природе уже ощущается весна, в реальности очень не просто воспринимать позитивно весенние перепады погоды. Чаще появляются боли в суставах, "скачет" артериальное давление и мучают приступы мигрени. Это ответные реакции организма метеозависимых людей на неустойчивые внешние факторы.

Геомагнитный фон в это день прогнозируется с отдельными периодами неустойчивости / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Ср.
20 мар.
+6
Чт.
21 мар.
+3
Пт.
22 мар.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -34
Икалуит

некомфортное место: Амга
комфортное место: Гуанахуато

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100