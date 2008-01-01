

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:48 Среда, 20 марта



Весна уверенно шагает по Московской земле и пока проявляет себя в основном теплом. Средняя температура минувших дней на 3 градуса превышает средние многолетние значения. И пока возврат морозных дней не предвидится.



Но в эти дни случались и еще более теплые деньки. Такими годами являются 1990, 2007 и 2015 годы. В них дневная температура уверенно преодолевала отметку в +10 градусов, и устанавливала новые рекорды.



20 марта в 1990 году она повысилась до +16.8, что стало суточным рекордом.



Но случались в эти дни и суровые морозы. Так, в 1915 году под утро температура понизилась до -28.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1951 году. На московскую землю выпало 10.2 мм при месячной норме 34 мм. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



