Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
20 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:48 Среда, 20 марта

  Весна уверенно шагает по Московской земле и пока проявляет себя в основном теплом. Средняя температура минувших дней на 3 градуса превышает средние многолетние значения. И пока возврат морозных дней не предвидится.

Но в эти дни случались и еще более теплые деньки. Такими годами являются 1990, 2007 и 2015 годы. В них дневная температура уверенно преодолевала отметку в +10 градусов, и устанавливала новые рекорды.

20 марта в 1990 году она повысилась до +16.8, что стало суточным рекордом.

Но случались в эти дни и суровые морозы. Так, в 1915 году под утро температура понизилась до -28.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1951 году. На московскую землю выпало 10.2 мм при месячной норме 34 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Ср.
20 мар.
+6
Чт.
21 мар.
+3
Пт.
22 мар.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -34
Икалуит

некомфортное место: Амга
комфортное место: Гуанахуато

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100