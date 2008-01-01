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Новости погоды

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Дождь в Москве расправляется со снежным покровом

ИА "Метеоновости" / 10:08 Среда, 20 марта

  Накануне под влиянием атмосферных фронтов с запада в Москве время от времени принимался настоящий весенний дождь. Осадков выпало не много, в основном они были небольшими, на станции ВДНХ днем всего 2 мм. От 1 до 2 мм осадков досталось и остальным районам города. Но снег из-за дождя и положительной температуры существенно подтаял. Если на утро 18 марта на станции ВДНХ его высота достигала 16 см, то 19 марта осталось 13 см. В районе ТСХА и на Балчуге снега совсем мало, всего 8 см. А больше всего снега сейчас на северо-западе столицы, в районе Тушино, 22 см. Но и такое его количество считается меньше среднего для этих мартовских дней. К сведению, в прошлом году из-за преобладания холодной погоды снега в столице было еще очень много, лежали сугробы почти в полметра. / meteonovosti.ru /
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