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Дальневосточные острова и Камчатка в зоне ненастья



ИА "Метеоновости" / 10:43 Среда, 20 марта



У южных берегов Камчатского края циклон сохраняет неустойчивость в погоде. В начале текущей недели в Петропавловске-Камчатском выпало 13 мм осадков при декадной норме примерно 29 мм, ветер усиливался до 18 м/с. На метеостанции Семячик ветер усиливался до 24 м/с. 21 марта циклон сохранит свое влияние на погоду Камчатского края. 22-23 марта к полуострову подойдет новый циклон с юга. Поэтому в ближайшие несколько дней погода сохранит свой ненастный характер. На юге Камчатского край 21-23 марта ожидается сильный снег, 22 марта на побережье штормовой ветер, 25-30 м/с.



Не осталась в стороне от ненастья и Сахалинская область. Из-за южного циклона в ночь на 20 марта на Сахалине в районе Монерона ветер усиливался до 22 м/с. На мысе Терпения ветер был почти штормовым, до 27 м/с. На Курилах ветер достигал 24 м/с. В ближайшее время на Японское море выйдет очередной южный циклон. И на островах и побережье Дальнего Востока перерыва в ненастной погоде в ближайшие дни не предвидится.



21-22 марта на побережье Приморского края ветер 18-23 м/с. 22 марта на юге Сахалина сильный снег, сильная метель, ветер 20-25 м/с. На Курильских островах 21-22 марта сильные осадки, 22-23 марта ветер 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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