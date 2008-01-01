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Новости погоды

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В Приморском крае похолодание со снегом

ИА "Метеоновости" / 11:05 Среда, 20 марта

  Очень теплая погода радовала жителей Приморского края. Средняя декадная температура за первые 10 дней марта, например, во Владивостоке превысила климатические значений на 6,2 градуса. Но своего апогея в нынешнем марте температура достигла 19 числа, воздух прогрелся в краевом центре до 14,6 градуса, что стало абсолютным максимумом для этого дня. Предыдущий раз самым теплым этот день был в 2017 году с температурным показателем 9,8 градуса.

Но при прохождении циклона через акваторию Японского моря в Приморском крае 21 марта пройдут сильные осадки, ожидаются гололедные явления, понижение температуры на 5-8 градусов, 21-22 марта на побережье ветер будет усиливаться до 18-23 м/с. 21 марта во Владивостоке дневная температура не превысит 0..+2 градусов. И в дальнейшем, 22 и 23 марта на юге края будет не теплее 1:6 градусов. 22-23 марта пройдет снег от умеренного до небольшого. / meteonovosti.ru /
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