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Антициклон облюбовал центральную Европу



ИА "Метеоновости" / 12:17 Среда, 20 марта



антициклон распространил влияние на страны южной Европы, а к выходным под его опекой окажется и центральная Европа. Он поддерживает в большинстве стран теплую солнечную погоду, аномалия температуры воздуха достигает +8..+10 градусов.



Мартовская прохлада чувствуется лишь в утренние часы, а днем температура повсеместно превышает +10 градусов. Лишь в центральной части континента местами отмечаются слабые заморозки.



Дождей в большинстве стран Европы с начала недели не было. Только атмосферный фронт, который пересекал Пиренейский полуостров во вторник отметился кратковременными осадками на Средиземноморском побережье Испании. В ближайшее время антициклон укрепит свои позиции в странах Европы. Поэтому погода обещает быть особенно комфортной. К выходным дням температура в Испании повысится до 14..19 градусов. Во Франции днем воздух будет прогреваться до 15 градусов, на юге страны почти до 20 градусов. Попадает в список теплых стран и Германия. Туда тоже придет пятнадцатиградусное тепло. На севере страны из-за атмосферного фронта возможны к концу рабочей недели небольшие дожди.



В странах Восточной Европы кратковременные дожди пройдут не только в пятницу, но и в выходные дни, хотя температура тоже ожидается в пределах 10..15 градусов. Очень теплая погода установилась и в странах восточного Средиземноморья. На Балканах и в Италии температура достигает днем +20..+22 градусов, что выше нормы более чем на 10 градусов.



На юге Италии и Греции из-за атмосферных фронтов, которые тянутся по южной окраине антициклона, время от времени станут приниматься дожди. / meteonovosti.ru /



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