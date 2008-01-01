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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:54 Среда, 20 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5,4..+6,4 градуса; Северном +4,7..+6,3 градуса, Северо-восточном +5,0..+7,0 градуса, Восточном +5,1..+6,3 градуса, Юго-восточном +4,8..+6,4 градуса, Южном +4,9..+6,8 градуса, Юго-западном +4,6..+6,8 градуса, Западном +4,0..+6,7 градуса, Северо-западном +4,9..+5,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3,8..+5,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +4,1..+6,2 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+5
Чт.
21 мар.
+3
Пт.
22 мар.
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+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Нджамена		 -34
Икалуит

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