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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:54 Среда, 20 марта



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5,4..+6,4 градуса; Северном +4,7..+6,3 градуса, Северо-восточном +5,0..+7,0 градуса, Восточном +5,1..+6,3 градуса, Юго-восточном +4,8..+6,4 градуса, Южном +4,9..+6,8 градуса, Юго-западном +4,6..+6,8 градуса, Западном +4,0..+6,7 градуса, Северо-западном +4,9..+5,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3,8..+5,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +4,1..+6,2 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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