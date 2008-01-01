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Новости погоды

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На Урале и в Западной Сибири то потепление, то похолодание

ИА "Метеоновости" / 13:03 Среда, 20 марта

  Тепло с Европейской части России проникает в системе циклонов за Урал. Особенно большая положительная аномалия температуры наблюдается на севере Западной Сибири, а именно на Ямале. Здесь должны стоять еще умеренные морозы, однако днем температура повышается местами до 0..2 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе аномалия температуры достигает 4-8 градусов. 19 марта в Ханты-Мансийске отмечен рекорд максимальной температуры, она достигла 5,6 градуса, тогда как предыдущее значение рекорда составляло 4,2 градуса за 1993 год. В Леушах тоже рекорд, 7,6 градуса (прежний 6,5 градуса в 1992 году). А в Предуралье (Пермский край и Башкирия) 19 марта температура достигла днем 10..11 градусов. В Перми отмечено рекордное значение для этого дня, 10,1 градуса. Прежнее достижение марта, 8,1 градуса относилось к 2015 году. В г. Бисер (Пермского края) тоже зафиксирован абсолютный максимум температуры, было 9,7 градуса (предыдущий 6,8 в 1962 году). На севере Пермского края, в Чердыне температура тоже была самой высокой для этого дня, ровно +7 градусов, на 0,6 градуса было холоднее в 2015 году.

Но в конце рабочей недели вслед за волновым атмосферным фронтом на Среднем Урале похолодает до 0..5 градусов. Впрочем, осадки от небольших до умеренных и не только в виде дождя, но и мокрого снега пройдут уже завтра, 21 марта. Хотя температура еще местами может повыситься до +8 градусов. А вот в Ханты-Мансийском округе похолодает уже в четверг, 21 марта, дневная температура будет колебаться около 0 градусов. / meteonovosti.ru /
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