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Новости погоды

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Австралию окружили тропические циклоны

ИА "Метеоновости" / 13:19 Среда, 20 марта

  Тропический циклон "Trevor" пересек полуостров Кейп-Йорк и оказался на восточном побережье залива Карпентария. Скорость ветра достигает 70 км/час. В ближайшее время его путь лежит через залив на юго-запад. 23 марта циклон выйдет на противоположное побережье вблизи Борролулы.

Другой циклон "Veronika" в стадии сильного тропического шторма 20 марта в 09 ч мск находился в Индийском океане (южное полушарие) в районе с координатами 15,4o ю.ш., 118,4o в.д., ветер был до 25 м/с, порывы до 35 м/с. 21 марта в 09 ч мск ожидается в районе с координатами 16,4o ю.ш., 116,8o в.д., ветер до 38 м/с. То есть будет огибать побережье Австралии на достаточно большом удалении от берега, не угрожая континенту. / meteonovosti.ru /
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