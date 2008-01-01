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На север России вернется зима



ИА "Метеоновости" / 13:32 Среда, 20 марта



После прохождения циклона на севере Европейской части установится прохладная погода, но только с небольшими осадками погода. Дневная температура будет немного превышать нулевую отметку. Однако 22-23 марта под влиянием следующего циклона ожидаются мартовские снегопады. В Архангельской области еще и гололед. А 23 марта на юге Мурманской области пройдет сильный снег с метелью. Вторжение холодного воздуха вслед за циклоном особенно будет проявляться в ночной температуре. Так, на Кольском полуострове 23 марта при прояснениях температура может понижаться почти до -20 градусов. / meteonovosti.ru /



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