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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 20 марта

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5,5..+6,5 градуса; Северном +4,6..+8,2 градуса, Северо-восточном +4,2..+5,7 градуса, Восточном +5,0..+5,7 градуса, Юго-восточном +5,5..+7,1 градуса, Южном +5,5..+6,5 градуса, Юго-западном +5,1..+6,4 градуса, Западном +4,4..+6,4 градуса, Северо-западном +4,8..+5,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +4,0..+4,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +4,2..+6,0 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
18:00
местное
+4
Чт.
21 мар.
+3
Пт.
22 мар.
+4
Сб.
23 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+42
Гаруя		 -41
Билибино

некомфортное место: Йосу
комфортное место: Джамшедпур

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