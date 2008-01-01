

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 20 марта



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +5,5..+6,5 градуса; Северном +4,6..+8,2 градуса, Северо-восточном +4,2..+5,7 градуса, Восточном +5,0..+5,7 градуса, Юго-восточном +5,5..+7,1 градуса, Южном +5,5..+6,5 градуса, Юго-западном +5,1..+6,4 градуса, Западном +4,4..+6,4 градуса, Северо-западном +4,8..+5,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +4,0..+4,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +4,2..+6,0 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



