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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:31 Среда, 20 марта
Погоду в столичной области будет определять северо-восточная периферия антициклона с центром над Западной Европой. Атмосферное давление продолжит расти, осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве +2..+4 градуса, по области +1..+5. Ветер западный, 3-8 м/с, относительная влажность воздуха 60-70%. / meteonovosti.ru /
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