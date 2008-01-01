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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:12 Четверг, 21 марта



В марте погода переменчива. Весна "борется" с зимой. На смену солнечному погожему дню, может прийти пасмурная погода с осадками. В четверг днем очередной североатлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут в столицу и область пасмурную погоду. Временами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха днем в Москве 2..4, по области -1..+4 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность около 70%.



В такой день метеозависимым людям стоит быть более внимательными к своему самочувствию, не допускать резкого повышения артериального давления, усиления болевых симптомов, как сердечных, так и головных болей. Следует нормализовать давление, купировать боли лекарствами, которые рекомендованы врачом. У тех, кто занят умственным трудом, возможно снижение работоспособности и концентрации внимания, поэтому желательно уменьшить физические и умственные нагрузки. / meteonovosti.ru /



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