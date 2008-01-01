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День весеннего равноденствия в архиве московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:56 Четверг, 21 марта



Весна продолжает одаривать теплом, несмотря на то, что погода день ото дня разная: то солнце одарит, то удивит ощутимым весенним дождем. Средняя температура минувших дней на 3 градуса превышает средние многолетние значения. Вот и сегодня, хотя погода ожидается нехолодной (средняя суточная температура на 2 градуса выше нормы), но время от времени будут приниматься небольшие осадки. И это придаст ей некоторый дискомфорт. В этом день, близкий к весеннему равноденствию, случались и еще более теплые деньки. Таким годом является 2007: дневная температура уверенно преодолела отметку в +10 градусов, и составила +13. Это стало суточным рекордом. Но бывали в эти дни и суровые морозы. Так, в 1919 году под утро температура понизилась до -27.9 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1997 году. На московскую землю выпало 15,2 мм при месячной норме 34 мм. / meteonovosti.ru /



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