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Новости погоды

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Весна расправляется с сугробами в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 10:33 Четверг, 21 марта

  Накануне, 20 марта, максимальная температура на большей части территории столичного региона повышалась до +5,+7 градусов. Почти без осадков. Положительная температура способствовала уменьшению высоты снежного покрова. В среднем его высота уменьшилась на 2 см. На ВДНХ до 12 см, На ТСХА и Балчуге до 5-6 см, и только в Тушино пока еще 20 см, и все таки это тоже ниже предыдущего на 2 см. Самые высокие сугробы на крайнем востоке Московской области, в Черусти 26 см.

Ожидаемая погода на конец рабочей недели будет способствовать этому процессу, температура до 5..7 градусов, временами дождь, и снег начнет еще более стремительно таять. / meteonovosti.ru /
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