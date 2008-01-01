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Новости погоды

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Зима во Владивосток вернулась на пару дней

ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 21 марта

  Заброс холодного воздуха по окраине циклона вызвал существенное понижение температуры в Приморском крае. И если сутки назад, 20 марта в 16 часов по местному времени во Владивостоке было +5 градусов, то сегодня, 21 марта в это же время -3 градуса. Переход через нулевую отметку случился под конец ночи, и при северном ветре с порывами до 19 м/с, пошел снег. В результате сформировался снежный покров, в краевом центре до 1 см. В ближайшие сутки погода будет характерна для зимы. Со снегом, порывистым ветром местами до 17-22 м/с, и температурой ночью -3..-8, а днем во Владивостоке 0..2, по региону 0..+5 градусов. Так что снег растает лишь в воскресенье, когда воздух днем прогреется до +..11 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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12:00
местное
+3
Чт.
21 мар.
+3
Пт.
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