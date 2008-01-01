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Новости погоды

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В Якутии снега прибавится

ИА "Метеоновости" / 11:19 Четверг, 21 марта

  С востока Сибири циклон направляется на центральную территорию Якутии. В пятницу, 22 марта, его влияние скажется в западных районах республики, где начнется снегопад, а температура повысится до -2..-7 градусов. В субботу, 23 марта, снег на большей части территории Якутии, в Якутске мороз ослабеет, днем до -10 градусов. А пока здесь средняя температура ниже нормы на 6 градусов. В середине дня 21 марта, температура -15..-16 градусов. Высота снежного покрова в центральных районах 35..43 см, в южных районах местами выше 50 см, на севере Якутии колеблется от 25 до 45 см, а вдоль речных долин местами 55-59 см. / meteonovosti.ru /
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