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Ныряющий циклон промчится через Москву



ИА "Метеоновости" / 11:53 Четверг, 21 марта



Необычайно активная Северная Атлантика "забрасывает" на восток циклоны, один за другим. Как правило, далее они следуют вдоль арктического побережья России, и лишь их атмосферные фронты дотягиваются до центра Европейской России. И редкий случай, когда циклоны "ныряют" на юг.



Именно такой циклон готовится испортить весенний пейзаж утром 22 марта. Центр циклона окажется вблизи столичной области, что грозит столице новой порцией снега. Утром на дорогах будет скользко. Днем в пятницу большая часть осадков будет выпадать в виде дождя. Свежевыпавший снег смоет. Дополнительным элементом дискомфортной погоды станет сильный ветер, порывы которого будут превышать 15м/с.



За сутки на город выпадет 3-8 мм осадков. Не исключено, что на ряде метеорологических станций столицы месячная норма по осадкам к выходным дням будет уже выполнена! / meteonovosti.ru /



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