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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:35 Четверг, 21 марта



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабые осадки ( снег, дождь). Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,1..+3,2 градуса; Северном +1,6..+3,2 градуса, Северо-восточном +2,1..+4,3 градуса, Восточном +2,7..+3,2 градуса, Юго-восточном +2,1..+2,7 градуса, Южном +1,3..+2,6 градуса, Юго-западном +0,8..+1,9 градуса, Западном +0,4.+2,7 градуса, Северо-западном +1,2..+2,8 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +1,3..+2,1 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,1..+1,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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