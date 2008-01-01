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Новости погоды

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Сырая и ветреная погода в Москве в выходные дни

ИА "Метеоновости" / 12:40 Четверг, 21 марта

  Атлантические циклоны, чередуя друг друга, сохраняют в столичной области теплую и сырую погоду, утверждая приход метеорологический весны!

Очередной циклон в пятницу промчится центром вблизи столицы, изменяя барическое поле в слое тропосферы до высоты 5 км. Над центром России сформируется глубокая барическая ложбина, в выходные дни она оформится в высотный циклон. Он и будет поддерживать пасмурную и ветреную погоду все эти дни. Средняя температура этих дней останется выше климатической нормы на 2-3 градуса.

В пятницу, 22 марта, осадки, начавшись под утро, днем достигнут стадии умеренных. За сутки может выпасть более 20% от месячной нормы. Ожидается плотный юго-западный и западный ветер, с порывами 15-20 м/с. Температура в столице ночью около 0 градусов, днем около 5 градусов.

В субботу и воскресенье Московская область окажется в тыловой части циклона, ветер поменяет направление на северо-западное, силой 7-12 м/с. Погода сохранится облачной с кратковременными прояснениями, ночью местами могут приниматься небольшие осадки, днем станет накрапывать слабый дождь. Температура воздуха ночью в Москве около 0 градусов, по области -4..+1, днем в городе +4..+6, по области +1..+6. Средняя суточная температура воздуха сохранится положительной, и будет соответствовать началу апреля. Погода продолжит торопить календарь!  / meteonovosti.ru /
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