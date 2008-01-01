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Высокие снега в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 13:01 Четверг, 21 марта



На карте снежного покрова впечатляют значения высоты в Поволжье: от 35 до 63 см. В Самаре на утро 21 марта его высота была 61 см, а 16 марта 70, т.е. таяние снега идет медленно. За счет больших затрат на работу по таянию снега, температура оказывается ниже, чем могла бы быть с учетом синоптической обстановки. И это несмотря на то, что в последние 5 дней средняя температура воздуха превышала климатическую норму на 3-4 градуса.



В ближайшие три дня условия погоды на Средней Волге будет диктовать циклон: осадки в виде мокрого снега и дождя, ночная температура 0..-5 градусов, дневная +1..+6 градусов, и большая часть тепла уйдет на работу по расправе со снегом, чем на прогрев воздуха. / meteonovosti.ru /



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